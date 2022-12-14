Директора «Чистоты» наградили за уборку снега в Калининграде

Юрий Егоров. Фото: Александр КАТЕРУША

Директора предприятия «Чистота» Юрия Егорова наградили благодарственным письмом городского совета депутатов Калининграда. Церемония прошла в мэрии в среду, 14 декабря, на заседании горсовета.

- За бессонные ночи, чего уж там! – прозвучало из зала под шум аплодисментов, пока Юрий Егоров выходил к трибуне для получения письма.

- Спасибо больше Юрий Васильевич вам, вашему коллективу. Потому что сегодня вы делаете все возможное, невозможное и даже чуть больше для того, чтобы по максимуму очистить город от снега. Мы работаем 24 часа в сутки, - сказала Елена Дятлова. – Понимаю, всегда хочется больше и лучше. Но люди, которые работают в «Чистоте», делают сегодня все, чтобы город был без снега. По максимуму работает вся техника, которая может выйти на линию.

Кроме того, Елена Дятлова отметила руководителя «Гидротехника» Алексея Мойсу. Она поблагодарила за помощь в уборке города всех сотрудников предприятия, которые «вышли на улицы и, отложив свою основную работу, помогают бороться со снегом».