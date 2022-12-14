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НовостиОбщество14 декабря 2022 11:13

Елена Дятлова: 26 водителей «Чистоты» болеют, не могут сесть за руль техники

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в среду, 14 декабря, на заседании горсовета сообщила, что в городе по максимум работает вся техника «Чистоты», которая может заниматься уборкой снега, но водителей не хватает, потому что они болеют.

- Работает вся техника, которая может выйти на линию. Много заболевших. Потому что грипп поражает не только обыкновенных жителей города Калининграда, а всех, не важно, в какой сфере они работают. Точно так же болеют и в «Чистоте». 26 человек сегодня из тех, которые должны сесть за руль техники, не могут выйти, потому то находятся на больничном, - сказала Елена Дятлова.

Она отметила, что «Чистота» работает посменно и специалисты делают «все возможное и даже больше».

- Мы видим результаты ваших трудов, - заключила Елена Дятлова.