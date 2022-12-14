В Калининграде горячим питанием обеспечены более 30 тысяч школьников

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В Калининграде по состоянию на декабрь, бесплатное горячее питание получают 30 534 обучающихся, или почти 46 процентов от общего числа школьников. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Из них 28 730 - обучающиеся начальных классов, 1 804 школьника 5-11 классов.

По данным городских властей, в 47 школах работают 38 столовых с полным циклом приготовления пищи, 8 доготовочных столовых. Пять столовых работают по принципу буфета-раздаточной, в которых осуществляется раздача готовой горячей пищи.

Норматив на обеспечение питанием в день на одного обучающегося начальной школы составляет 92 руб. 47 коп. и 99 руб. 64 коп. – на одного обучающегося 5-11 классов.