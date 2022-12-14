Алиханов: Возможности проехать через Литву на личном автомобиле практически нет

Литва усложнила процедуру получения упрощенных транзитных документов для жителей Калининградской области, из-за чего возможности проехать через территорию Литвы на личном автомобиле практически нет. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил губернатор Антон Алиханов.

«Упрощенный транзитный документ не терял свою силу, генконсульство Литвы в Калининграде по-прежнему его выдает. Однако Литва усложнила процедуру получения УТД, вернувшись к начальным договоренностям по этому режиму. Усилены требования по предоставляемым документам, установлен ограниченный список причин для обращения за УТД: семья, родственники, работа, учеба и некоторые другие. Запись на подачу документов идет на месяц вперед», - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Глава региона отметил, что транзит через Литву по упрощенному транзитному документу оставался для калининградцев единственным возможным способом передвижения на личном автотранспорте.

«Правительство Калининградской области рассчитывает, что федеральный центр инициирует переговоры с целью достижения договоренности об упрощении процедуры получения УТД», - добавил Антон Алиханов.