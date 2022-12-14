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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 12:44

В мэрии назвали самую главную причину ДТП в Калининграде

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде за 10 месяцев 2022 года случилось 394 ДТП, в которых 15 человек погибли, 420 получили травмы. Итоги озвучил глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Николай Уханов.

Основной причиной (86 % всех ДТП) она называет низкую дисциплину водителей.

- На первом месте стоит несоблюдение очередности проезда на перекрестках. На втором месте – проезд на запрещающий сигнал светофора. На третьем месте – выезд на полосу встречного движения, - рассказал Николай Уханов.