В Калининградском зоопарке огромный пес прыгнул в вольер к енотам

Собаку удалось вытащить из вольера енотов. Фото: Калининградский зоопарк

Инцидент случился в Калининградском зоопарке днем в среду, 14 декабря. Дворовый пес через приоткрытую калитку центрального входа забежал на территорию зоопарка и запрыгнул в вольер к енотам.

Об этом сообщила директор зоопарка Светлана Соколова.

По ее словам, охранник догнать собаку не смог, пес «ласточкой сиганул в вольер к енотам».

- Оперативно вызванные киперы лохматого прыгуна технично отловили и вынесли обратно за ворота. Впредь будем стараться держать калитку в зоопарк плотно прикрытой. Ну и придумывать еще что-то, чтобы оградить себя от незваных гостей, - сообщила директор.

Она отметила, что пес, который забежал на территорию учреждения, был «весьма упитанный, с кожаным ошейником и клипсой в ухе».