Калининградка потребовала компенсацию за производственную травму 13-летней давности

Жительница Немана пытается получить компенсацию морального вреда, причиненного несчастным случаем на производстве. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В феврале 2009 года женщина находилась на рабочем месте и прошла инструктаж заступающего караула. Во время прохождения маршрута на территории предприятия она наступила на металлическую трубу, потеряла равновесие и упала спиной на ребро бетонного крыльца, в результате чего получила тяжелую травму головы и позвоночника.

По данным трудовой инспекции, причиной несчастного случая на производстве послужило неудовлетворительное оборудование территории.

В исковом заявлении женщина заявила, что ее образ жизни резко изменился, состояние здоровья в настоящее время ухудшилось.

Предварительное судебное заседание назначено на 27 декабря.