Житель Озерска ударил покупателя стеклянным осколком и обезобразил ему лицо

В Озерске местного жителя будут судить за нанесение побоев и причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В сентябре прошлого года 37-летний мужчина в ходе конфликта в магазине ударил покупателя стеклянным осколком в лицо, что повлекло неизгладимое обезображивание лица.

Спустя пару недель проезжающая на автомобиле женщина сделала злоумышленнику замечание в связи с его поведением на дороге. После этого мужчина нанес удар ногой по водительской двери автомобиля, когда женщина выходила из него, причинив ей физическую боль.

В декабре обвиняемый жестоко избил своего родственника битой, причинив тяжелые травмы.

Уголовное дело направлено в Озерский районный суд для рассмотрения по существу.