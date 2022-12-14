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НовостиОбщество14 декабря 2022 16:05

В Калининградской области пройдет День открытых дверей для предпринимателей

Акцию проводит Роспотребнадзор
Виктор Сергеев

В четверг, 15 декабря, региональное управление Роспотребнадзора проводит единый день «открытых дверей» для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 14 до 16 часов предприниматели могут напрямую обратиться к специалистам и получить исчерпывающие ответы, высказать пожелания и предложения по вопросам санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей и технического регулирования, а также другим вопросам.

Бизнесмены смогут получить консультации лично и по телефону в управлении по адресу: ул. П. Иванникова, 5, 1 этаж (каб. №3), а также и во всех территориальных отделах ведомства.