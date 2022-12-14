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НовостиОбщество14 декабря 2022 16:07

Калининградка отсудила у Минсельхоза 30 тысяч за нападение бродячей собаки на ее дочь

Инцидент произошел в апреле этого года на улице Интернациональной
Виктор Сергеев

Жительница Калининграда отсудила компенсацию морального вреда за нападение бродячей собаки на ее ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле этого года на улице Интернациональной. Бродячая собака укусила девочку за ногу, после чего ребенок прошел курс лечения.

Московский районный суд Калининграда взыскал с регионального министерства сельского хозяйства компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, заявили в пресс-службе ведомства.