Житель Славска сжег документы бывшей жены в ходе ссоры

На жителя Славского района завели уголовное дело за уничтожение документов. Мужчина сжег документы своей бывшей жены, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Между проживающими вместе экс-супругами произошел конфликт, в ходе которого 57-летний мужчина сжег в отопительном котле паспорт, свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН, медицинский полис и свидетельство о расторжении брака.

Уголовное дело возбуждено по статье «Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, совершённые из корыстной или иной личной заинтересованности». Ему грозит до 1 года лишения свободы.

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