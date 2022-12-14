В микрорайоне им. А. Космодемьянского откроется кинотеатр

25 декабря в микрорайоне им. А. Космодемьянского откроется новый кинотеатр. Его оборудовали при поддержке федерального Фонда кино, сообщает пресс-служба городской администрации

Муниципальный киноконцертный зал будет работать во Дворце культуры «Машиностроитель».

Первым сеансом в кинотеатре станет главный семейный блокбастер Нового года - художественный фильм «Чебурашка». Во всех кинотеатрах России премьера состоится 1 января 2023 года.

Сейчас во Дворце культуры «Машиностроитель» завершается монтаж кресел для зрительного зала, в котором будет более 500 мест. Новый кинозал «Космосфера» будет оснащен оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья – аппаратом тифлокомментирования.