Коронавирус за сутки выявили в 14 городах Калининградской области

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 48новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 12 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 4,

Пионерский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 2,

Гусевский городской округ – 6,

Светловский городской округ – 2,

Зеленоградский городской округ – 2,

Краснознаменский городской округ – 1,

Советский городской округ - 2,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 4,

Неманский городской округ – 6.