Мобилизованные калининградцы стреляли из танков в сложных погодных условиях

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Мобилизованные калининградцы провели стрельбы штатным снарядом из 125-мм орудий танков Т-72Б3. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота. В мероприятии боевой подготовки были задействованы более 100 человек, а также порядка 20 единиц вооружения и военной техники

В рамках учения экипажи танков выполнили стрельбы из орудий с ходу по появляющимся и движущимся целям, а также отработали огневые задачи из зенитного пулемета по наземным и низколетящим воздушным целям. Несмотря на сильный снегопад, танкисты поразили более 50 мишеней, используя осколочно-фугасные и бронебойные боеприпасы.

Экипажи также отработали сложные задачи по уничтожению маскированных под окружающую среду объектов условного противника и смену позиций боевых машин на пересеченной местности.