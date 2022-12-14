В Калининградской области более трехсот детей-сирот обрели семью с начала года

По информации министерства социальной политики региона, за четыре последних года число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 16%.

В 2022 году в Калининградской области были усыновлены 46 детей-сирот, еще 278 ребят были устроены в замещающую семью. Об этом сообщает региональное министерство социальной политики.

За четыре последних года число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 16 процентов. Сейчас в области более 90 процентов детей-сирот проживают в семьях.

Напомним, с 2023 года в Калининградской области увеличивается размер пособия на содержание в замещающих семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он составит 80 процентов от величины прожиточного минимума на ребенка, в перспективе будет доведен до 100 процентов.