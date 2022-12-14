Прокуратура потребовала от чиновников отремонтировать квартиру сироты в Немане

В Немане городская прокуратура через суд требует отремонтировать квартиру сироты. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что за ребенком было закреплено муниципальное жилое помещение по ул. Победы, которое находится в неудовлетворительном техническом состоянии. В частности, в жилище имеются ослабление и загнивание конструкций, просадки в полах, частично отсутствует остекление.

Чиновники получили представление, однако не отреагировали. Поэтому пришлось обращаться в суд. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.