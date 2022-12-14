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НовостиОбщество14 декабря 2022 20:49

В Багратионовском районе прошли учения по пресечению теракта

Виктор Сергеев

Областной оперативный штаб провел командно-штабное учения по пресечению террористического акта на территории Багратионовского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

В рамках учения был отработан порядок взаимодействия управлений ФСБ, МВД, МЧС Росгвардии, ФСИН, Балтийского флота, а также федеральных и региональных органов исполнительной власти.

«По итогам проведенных мероприятий руководством Оперативного штаба в Калининградской области дана высокая оценка боевой готовности задействованных в проведении антитеррористической тренировки сил и средств, а также профессиональной подготовки личного состава», - говорится в сообщении УФСБ.