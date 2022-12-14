УМВД прокомментировало ситуацию с подростками, которые угрожали выброситься в окно в Калининграде

Семья, в которой трое детей угрожали выброситься в окно, проживает в Калининграде в течение полугода и уже попадала в поле зрения инспекторов ПДН. Впервые это произошло 8 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«В этот день в дежурную часть отдела полиции позвонили дети, которые сообщили, что мать ушла из дома и оставила их без еды. Аналогичные сообщения поступали в полицию еще дважды - 11 и 13 декабря. Других сигналов в полицию не поступало. По всем обращениям сотрудники ПДН незамедлительно выезжали на место жительства семьи. В ходе проверки информация, которую сообщали дети, не подтвердилась», - сообщили в пресс-службе УМВД.

По данным ведомства, в среду, 14 декабря, в полицию обратилась мать несовершеннолетних, которая сообщила, что не может попасть в квартиру, где находятся ее дети. Подростки не впускали ее домой и угрожали выпрыгнуть из окна, если она проникнет в помещение. В настоящее время дети находятся в безопасности.

Ситуация в семье находится на контроле службы участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Калининградской области. Все вновь открывшиеся факты, а также материалы, размещенные в СМИ и сети Интернет, будут проверены, заявили в пресс-службе калининградской полиции.