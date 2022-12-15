В Калининграде вручили награды родственникам погибших участников СВО

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде прошло вручение наград родственникам погибших при исполнении воинского долга на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первый вице-премьер Сергей Елисеев передал семьям военнослужащих восемь Орденов Мужества, которыми по Указу президента были посмертно награждены участники специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины.

«Сергей Елисеев от имени правительства области выразил глубокие соболезнования семьям погибших героев. Участники мероприятия почтили память безвременно ушедших при выполнении воинского долга минутой молчания. Родители и жены военнослужащих проживают в Калининграде. На встрече с представителями власти они задали волнующие их вопросы. По этим обращениям будет проведена индивидуальная работа. Также в ходе общения были высказаны пожелания об увековечении имен погибших», - отметили в пресс-службе правительства области.