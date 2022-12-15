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НовостиОбщество14 декабря 2022 21:11

В Калининградской области круглосуточно проходят рейды по пресечению вырубок хвойных деревьев

Власти не советуют рубить ели в лесах
Виктор Сергеев

В Калининградской области организовано круглосуточное патрулирование участков с хвойными насаждениями на территории гослесфонда. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Мобильным группа лесничеств оказывают помощь в патрулировании сотрудники полиции и инспекторы парковых зон.

«Рейдовые мероприятия для предупреждения браконьерства будут проводиться как в предновогодний период, так и в течение январских каникул. Единственный законный способ получить лесную красавицу – приобрести ее на елочных базарах, которые скоро откроются на территории региона», - заявили в пресс-службе министерства.