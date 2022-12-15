Прокуратура начала проверку после инцидента с детьми, которые грозились выброситься из окна

Прокуратура Калининградской области проводит проверку после инцидента с детьми, которые угрожали покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в среду, 14 декабря, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что трое несовершеннолетних закрылись в квартире на четвертом этаже многоквартирного жилого дома в Калининграде и грозились покончить жизнь самоубийством.

На место незамедлительно выехал прокурор Центрального района г Денис Ким, который скоординировал работу правоохранительных органов.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, ход доследственной проверки, а также проводит проверку исполнения законодательства органами системы профилактики, заявили в пресс-службе ведомства.