Алиханов рассказал о немцах, которые едут в Калининград зимовать из-за высоких цен на ЖКХ

Жители Германии начали приезжать в Калининградскую область перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ. Об этом заявил калининградский губернатор Антон Алиханов, пишет «РИА Новости».

«Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде - это как один месяц где-то в Дюссельдорфе. С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать», - рассказал Алиханов в интервью РИА Новости.

По словам Алиханова, на этом могут заработать жители региона, сдающие квартиры в аренду.