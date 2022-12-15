В Гусеве объявили в розыск скрывшегося контрактника

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Гусева объявила в розыск 21-летнего военнослужащего по контракту Алексея Дедова, который скрылся от военных следователей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Приметы: на вид 20 лет, рост 167 см, спортивного телосложения, волосы темные, короткая стрижка, глаза тёмные.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Алексея Дедова, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.

Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 551-066.