За несколько дней в Калининграде потеплеет на 16 градусов

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В Калининградскую область спешит потепление. Синоптики уверены, что оттепель наступит уже на следующей неделе.

По данным Гидрометцентра России, к положительным дневным значениям температура вернется во вторник, 20 декабря. На термометрах будет +2 градуса. В среду воздух прогреется до +4.

Портал rp5.ru прогнозирует более мощное потепление: до +3...+4 градусов во вторник и до +5...+6 в среду.

Отметим, что до конца этой недели в нашем регионе по-прежнему будет аномально холодно (для этого времени года). Днем ожидается -5...-6 градусов, ночью около -10...-12. Таким образом, всего за несколько дней разница минимальной и максимальной температур достигнет 15-16 градусов.