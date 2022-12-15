В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 15 декабря нет света и воды

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В Калининграде в четверг, 15 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 42 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по адресам:

Московский пр-кт 12,12а,14

ул. Марш. Баграмяна 34

ул. Ген. Буткова 10-14,16

ул. Бахчисарайская 20-22(Детская поликлиника №6)

ул. Горького 199,199а

ул. Зелёная 21,23,23а,45 (СОШ № 38),70

ул. Колхозная 3-5,2-4

ул. Тельмана 59,61,65,69,71,73,75,77,78,80,83-85,88,92,94

ул. А. Невского 133

ул. Чехова 15-17,20,21,22,24-46

ул. Островского 16-17,18-21,40

ул. Дзержинского 117,125,137,142,152,158,158а

ул. Муромская 51

ул. Батальная 67-71,71а (Д/сад № 130)

ул. Красная 74,80-86,88,102

ул. Чекистов 28а-в,32-36,41-47а(женская консультация),51-59

ул. Щорса 2-4,6-16,14,15

ул. Мл. лейт-та Родителева 2,3-17,12-14

пр-кт Мира 162,164,166-176

ул. Радистов 52,54,56,58,59,60,61-79

ул. Менделеева 61а,б,г,76,78

ул. Серж. Мишина 74

пер. Цветочный 6-8,10-15,43

с 11:00 до 16:00

ул. Третьяковская 2, 5а,13а,19а,9,10,11,13,19,21-31,32-40,42

ул. Волховская 6-18

ул. Старорусская 2-28,29

ул. Красная 147,164а,222,247

Советский пр-кт 126,128,134

ул.Радищева 79, 83-85,80-80а, 81(СОШ № 14),82-86, 88

ул. Литейная 1-5,6-10, 5-9

ул. Ремонтная 1-53, 2, 10, 14-20,16

ул. Поперечная 15

ул. Станочная 19

ул. Вагоностроительная 3-5,8,12-16, 11-19

ул. Нефтяная 1-15

ул. Косогорная 5-9

ул. Рылеева 4-10

ул. Ульяновская 4а

пер. Станочный 4-13

пер. Щорса 9-11

пер. Косогорный 2, 1-3

пр-кт Победы 65,81

Отключение холодного водоснабжения запланировано с 11:00 до 12:00 часов по адресу:

ул. Танковая 15.