На водителя «Мерседеса» завели дело за смертельное ДТП под Калининградом

В Гурьевске полиция завела уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб водитель и пострадал малолетний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

7 декабря 36-летняя водитель «Мерседеса» на автодороге Калининград - Мамоново при проезде перекрестка не уступила дорогу и врезалась в «Рено».

В результате ДТП водитель «Рено» от полученных травм скончался на месте. Находившийся в салоне его автомобиля малолетний пассажир 2006 года рождения был госпитализирован с резаной раной лица.

По уголовному делу назначена автотехническая экспертиза. Проводится весь необходимый комплекс следственных действий.