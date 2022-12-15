Не стало почетного гражданина Калининграда профессора Малаховского

Владимир Малаховский основал Калининградскую геометрическую школу. Фото: мэрия Калининграда

Ушел из жизни почетный гражданин Калининграда профессор-консультант БФУ имени И. Канта Владислав Малаховский. Соболезнования выразила глава администрации города Елена Дятлова.

«Владимир Степанович был человеком удивительной судьбы. Его имя широко известно в мировых научных кругах. Он проявил себя успешным ученым, опытным руководителем, талантливым организатором», - написала сити-менеджер.

Елена Дятлова отметила, что Владимир Малаховский основал Калининградскую геометрическую школу, был автором многочисленных научных трудов.