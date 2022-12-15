В Центре занятости населения Калининградской области насчитали 4254 безработных

В региональном Центре занятости населения по состоянию на четверг, 15 декабря, зарегистрировано 4254 безработных. Об этом министр по социальной политике регионального правительства Анжелика Майстер сказала в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

Министр отметила, что это самое низкое значение в 2022 году.

- Это в 7 раз меньше, чем в начале 2021 года. То есть мы после пандемийного пика в 37 тысяч безработных пришли к тому, что было в допандемийном 2019 году. Мы идем вниз. Общая тенденция – снижение официально зарегистрированных безработных. Идет снижение и общей безработицы, - сказала Анжелика Майстер.

По словам министра, сегодня количество вакансий в регионе стабильное – около 12 тысяч.

- На одного безработного приходится сегодня три вакансии, - посчитала министр. – Это хорошая цифра.