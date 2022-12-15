Водители с зарплатой 23,5 тыс. рублей: Названы самые востребованные специальности в Калининграде

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В Калининградской области более 12 тысяч вакансий в Центре занятости населения. О самых популярных министр по социальной политике регионального правительства Анжелика Майстер сказала в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Вакансий по рабочим специальностям больше всего – около 60 процентов. Очень востребованы водители автомобилей – сегодня требуется 605 человек только официально. Средняя зарплата по этой профессии почти 23,5 тыс. руб, - сказала министр, отметив, что предложение зачастую не включает дополнительных выплат, премий и бонусов.

Также министр сказала, что востребованы уборщицы помещений, повара, кондукторы, продавцы, грузчики, кладовщики, контролеры, кухонные рабочие, штукатуры, токари, монтажники, швеи, слесари по ремонту автомобилей, а также дворники.

О нехватке последних власти говорят регулярно, особенно в зимний период, когда нужно убирать снег.