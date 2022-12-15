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НовостиОбщество15 декабря 2022 12:23

Калининградец украл из ульев 25 кг меда

На любителя сладкого завели уголовное дело по статье «Кража»
Виктор Сергеев

В Багратионовском районе полицейские задержали похитителя меда. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

В полицию обратился местный житель, который сообщил о хищении из четырех ульев 13 рамок с медом общим весом 25 кг. Ущерб составил 32 тысячи рублей.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестный свободно проник на территорию неохраняемой пасеки. В ходе осмотра места происшествия на свежевыпавшем снегу были обнаружены следы возможного подозреваемого. По оставленным следам полицейские пришли к дому, где находился злоумышленник. Подозреваемым оказался дважды судимый за кражи 47-летний мужчина, который успел обменять похищенный мед на спиртное.

На любителя сладкого завели уголовное дело по статье «Кража».