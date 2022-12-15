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НовостиОбщество15 декабря 2022 13:40

В Калининграде 16 декабря отключат светофоры на трех оживленных перекрестках

Власти просят водителей быть особенно внимательными
Виктор Сергеев

В пятницу, 16 декабря, в Калининграде не будут работать светофоры на трех оживлённых перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 8.30 до 18.00 будет отключен светофор на перекрестке проспекта Мира и ул. Косм. Леонова и светофор на перекрестке улиц Черняховского и Пролетарской.

Еще один адрес, где с 8.30 до 18.00 отключат светофор – перекресток Ленинского проспекта с улицами Краснооктябрьской и Полоцкой.

Власти просят водителей быть особенно внимательными на этих участках улично-дорожной сети.