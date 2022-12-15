Заброшенное здание военного общежития в Балтийске восстановят к 2026 году

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В Балтийске заброшенное здание военного общежития на проспекте Ленина приведут в порядок к 2026 году. Об этом во время прямого эфира в ЦУР региона сказал глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников.

- Сейчас уже подготовлен приказ, и он подписан департаментом военного имущества Министерства обороны. Это передано нам [муниципалитету] на уровень, - сказал Сергей Мельников, отметив, что он запрашивал средства на проектирование.

По его словам, на первом этаже здания появятся коммерческие помещения, выше – жилые.

- Мы видим так: подвалы и первый этаж – это для коммерции, для создания объектов. Будем сдавать их в аренду, как поступают умные муниципалитеты. Второй и третий этажи сделаем маневренным фондом, общежитие. Потому что много людей, которые сегодня не имеют возможности... Частенько приходят люди. Вот троих детей привела мама и говорит: «Где у тебя квартира? Пойдем к тебе!» Потому что негде жить, денег на съем нету, оплачивать коммунальные услуги нет возможности, несмотря на уровень соцподдержки. Поэтому маневренный фонд должен быть.

Глава администрации уточнил, что здание общежития в Балтийске приобретет функционал к 2026 году.