Калининградец написал ложный донос на свою бывшую подругу

В отдел полиции по Ленинградскому району Калининграда обратился 28-летний горожанин, который сообщил, что сожительница похитила у него мобильник и 30 тысяч рублей наличными. Бывает, что ж.

Пока мужик писал заявление о краже, его, как положено по закону, предупредили об ответственности за заведомо ложный донос. Заявитель кивнул и продолжил строчить. И вот уже в ходе начавшейся проверки выяснилось, что калининградец элементарно оболгал свою бывшую подругу – именно за то, что та его бросила.

- Как оказалось, свой мобильный телефон гражданин потерял еще летом, а указанной суммы денег у безработного мужчины в последнее время никогда и не было, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В общем, теперь мстителю грозит два года зоны, но пока он остается на свободе под действием подписки о невыезде и надлежащем поведении.