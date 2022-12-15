Новейший российский корвет приступил к испытаниям на морских полигонах Балтфлота

В Балтийском море приступил к программе государственных испытаний новейший корвет «Меркурий», пятый по счету корабль проекта 20380.

Построенный на заводе «Северная верфь» корвет несет на борту управляемое ракетное оружие, и предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, а также для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолетами противника. В настоящее время представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных и радиотехнических средств.

- По завершению морской части программы испытаний будет произведена ревизия оборудования корабля, - объяснили в пресс-службе Западного военного округа. - Заводом-изготовителем будет проведено контрольное вскрытие механизмов и приборов, специалисты и члены госкомиссии оценят общее состояние корвета, его оборудования и всех имеющихся на нем средств. После подписания приемопередаточного акта с заказчиком и утверждения акта главкомом ВМФ будет определена дата приема корвета в состав ВМФ и подъема Андреевского Флага.