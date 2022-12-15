Семьи мобилизованных в Балтийске обеспечили валежником

Сергей Мельников. Фото: Александр КАТЕРУША

В Балтийском городском округе семьям мобилизованных помогли с валежником для отопления. Об этом во время прямого эфира в ЦУР региона сказал глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников.

- 15 семей у нас сказали: «Нам нужны дрова». Вот мы пошли и валежник напилили. Я знаю, что на сегодняшнюю дату мы 10 семей обеспечили. На следующей неделе закончим, - сказал глава администрации.

В Балтийске был создан оперативный штаб, который занимается помощью военнослужащим.

- Я реагирую лично на эту историю. Бывает так: сегодня дал поручение, хоп-хоп, неделя прошла, замылилось. Нет! У нас этот вопрос на повестке дня. Мы с этого начинаем каждый понедельник – где и сколько обращений, как и чего, - пояснил глава администрации.

Ранее сообщалось, что 17 семей мобилизованных жителей Зеленоградского муниципального округа обеспечили дровами. На это было выделено 132 тысячи рублей. Бесплатно дрова были доставлены в 15 поселков.