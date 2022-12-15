Соучастника обмана калининградских пенсионерок разыскали в Воронежской области

Оперативники 5-го отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области задержали 27-летнего жителя Воронежской области по подозрению в соучастии в телефонном мошенничестве.

Аферисты действовали по давно опробованной схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП». В ноябре им удалось выманить 100 тысяч и 140 тысяч рублей у двух калининградок возрастом, соответственно, 66 и 89 лет.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность к совершению преступления неработающего жителя города Бобров, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Однако подозреваемый к тому моменту успел вернуться на свою малую родину. Между прочим, городок с населением чуть больше 20 тысяч человек входит в список исторических мест нашей страны. Но это так, к слову.

Калининградским оперативникам пришлось вылететь в служебную командировку на территорию «большой России». Когда задержанный опомнился от удивления, что его настигли за тридевять земель от места «гастролей», он признался, что стал курьером мошенников после того как в одном из мессенджеров наткнулся на заманчивое объявление. Всего и требовалось, что забирать у людей деньги и переводить на указанные счета, оставляя себе процент за труды.

Фигурант сразу двух уголовных дел водворен в калининградский следственный изолятор.