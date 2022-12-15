Электропаром может появиться в Балтийске в 2023 году

Паром в Балтийске. Фото: Александр КАТЕРУША

Власти Балтийска надеются в 2023 году получить электропаром, который будет ходить на Балтийскую косу. Об этом во время прямого эфира в ЦУР региона сказал глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников.

Он отметил, что электропаром строят на территории Калининградской области.

- Уже четвертый год идет реализация федерального проекта Минпромторга по созданию электрического парома. Он проектировался в БГАРФ, там же проходила разработка проекта. Все финансируется из федерального бюджета. Уже видимо в 2023 году он должен выходить с Ушаковских верфей, - сказал глава администрации. – Надеемся, что паром будет передан для эксплуатации в Балтийск.