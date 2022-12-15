В Москве представили каталог калининградских компаний

Представительство Калининградской области в Москве подготовило шестой выпуск каталога с информацией о товарах и услугах почти 300 компаний нашего региона.

Как сообщил руководитель представительства Денис Салий, такой классический формат знакомства с предпринимателями российского эксклава и действующими здесь льготами и преференциями для бизнеса по-прежнему востребован у самой разной аудитории и расширяет базу полезных деловых контактов.

- Поддерживать и развивать эти связи особенно важно сейчас, когда целые отрасли перестраивают свою работу в условиях санкционных ограничений, – добавил Салий.

Каталог распространяется на крупных форумах, выставках и других деловых мероприятиях в России. С ним можно ознакомиться на портале «Инвестируй в Калининградскую область».