Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика15 декабря 2022 17:00

В Москве представили каталог калининградских компаний

По мнению составителей сборника, это привлечет в регион новых инвесторов
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Представительство Калининградской области в Москве подготовило шестой выпуск каталога с информацией о товарах и услугах почти 300 компаний нашего региона.

Как сообщил руководитель представительства Денис Салий, такой классический формат знакомства с предпринимателями российского эксклава и действующими здесь льготами и преференциями для бизнеса по-прежнему востребован у самой разной аудитории и расширяет базу полезных деловых контактов.

- Поддерживать и развивать эти связи особенно важно сейчас, когда целые отрасли перестраивают свою работу в условиях санкционных ограничений, – добавил Салий.

Каталог распространяется на крупных форумах, выставках и других деловых мероприятиях в России. С ним можно ознакомиться на портале «Инвестируй в Калининградскую область».