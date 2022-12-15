В Калининграде будут судить шайку автоподставщиков

Прокурор Калининграда утвердил обвинительное заключение в отношении 8 жителей области. Мужчины, которым от 21 года до 39 лет, обвиняются мошенничествах – в том числе в сферах кредитования и страхования.

- В период с января по декабрь 2020 года обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, инсценировали дорожно-транспортные происшествия в безлюдных местах, - сообщили подробности в пресс0-службе облпрокуратуры. - Для этого они использовали транспортные средства с поврежденными элементами кузова. После инсценировки ДТП мужчины оформляли происшествия в органах ГИБДД и подавали документы на получение страхового возмещения.

Таким вот не весьма замысловатым способом автоподставщикам удалось разжиться примерно на 2 миллиона рублей. Теперь остается узнать, сколько им отмерит от щедрот своих предстоящий суд.