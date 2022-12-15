Калининградский губернатор попал в санкционные списки США

Соединенные Штаты Америки обновили списки россиян, попавших под санкции. И теперь в них значится губернатор Калининградской области.

Надо заметить, Антон Алиханов оказался в весьма престижной компании. Наряду с ним в американском перечне нежелательных лиц теперь значатся, например, коллега Антона Андреевича из Московской области – Андрей Воробьев, глава Красноярского края Александр Усс, миллиардер, владелец «Норникеля» Владимир Потанин, первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов и еще много других уважаемых людей.