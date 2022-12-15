Сергей Мельников рассказал о планах восстановления виллы Порр в Приморске к 2027 году

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Вилла Порр в Приморске через 3-4 года станет «великолепным объектом». Об этом во время прямого эфира в ЦУР региона сказал глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников.

- Я начал процесс передачи с министерством обороны. Потом Андрей Викторович Ермак (министр по культуре и туризму региона, Ред.) увидел, что у нас идет хорошо все, и теперь вилла Порр уходит на уровень субъекта, - сказал глава администрации.

Сергей Мельников отметил, что поиск инвестора будет осуществлять правительство Калининградской области.

- Я понимаю, все будет намного быстрее, если бы объект был у нас. У нас были планы в этом смысле. Это рекреационная зона, хороший объект, и это будет такая точка притяжения! Все там будет великолепно. Я думаю, три-четыре года, горизонт 2027 года, и мы увидим там великолепный объект, - сказал Сергей Мельников.

Вилла Порр построена в Фишхаузене в начале XX века, в 1952-2011 годах объект Министерства обороны. В 2007 вилла получила статус объекта культурного наследия регионального значения.