Калининградцев приглашают на бесплатную лекцию о творчестве художника-баталиста Василия Верещагина

. Фото: Предоставлено организаторами

Бесплатная лекция (12+), посвященная творчеству художника-баталиста Василия Верещагина, пройдет 21 декабря в Библиотеке имени А.П. Чехова (Московский проспект, 39). Лектором выступит искусствовед Александр Архангельский.

«Благородство Василия Верещагина, его честь, уважение к людям и к правде очень быстро ставили его в положение, когда эти самые честь и правду требовалось отстаивать. Если в одних европейских газетах его сравнивали с лучшими европейскими художниками, то в других об этом образованном человеке, столбовом дворянине можно было часто встретить недобрые слова: азиатчина, дикая сила, нецивилизованный дикарь, киргиз», - рассказывают организаторы.

Солдаты его уважали, генералы называли предателем. Почему? Об этом и пойдет речь на встрече.

Начало лекции «Василий Верещагин — художник, баталист и правдолюбец, разрушающий мифы» в 18.30, вход свободный.