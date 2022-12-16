В калининградской ИК-8 осужденный присел 315 раз подряд

Спортсмены выполняли отжимания от пола, приседания, подъем корпуса из положения лежа, а также жим 16-килограммовой гири. Фото: Пресс-служба УФСИН по Калининградской области

В исправительной колонии №8 Калининграда впервые прошли соревнования по выполнению кроссфит-комплекса.

Спортсмены-любители в количестве 23 человек, представлявших разные отряды, выполнили отжимания от пола, приседания, подъем корпуса из положения лежа, а также жим 16-килограммовой гири. Правильность выполнения упражнений, скорость и возраст каждого участника учитывался представительным жюри, в которое вошли члены общественных организаций и руководства пенитенциарного учреждения.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону, всем соревновавшимся были вручены дипломы участников, а победителям - грамоты и сладкие призы. Победители определялись и в командном зачете: отряд осужденных, занявший наибольшее число призовых мест в каждой категории, также получил награду.

По ходу состязаний был установлен абсолютный рекорд колонии по приседаниям: рекордсмен проделал это 315 раз без передышки.