В Калининграде стартовала предновогодняя донорская акция

На станции переливания крови (Калининград, улица Чкалова, 29) началась донорская акция, посвященная предстоящему празднованию Нового года и Рождества.

- Дарить свою кровь в эти дни – традиция во многих странах мира, - объяснили в пресс-службе правительства области. - В России акция «С Новым годом! Служба крови» проводится с 2013 года.

Участников мероприятия ждут праздничные поздравления и угощения от спонсоров. Стать донором может любой желающий старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству крови. Важно! За двое суток до кроводачи нельзя употреблять алкоголь, а накануне есть жирную, соленую, острую пищу. В день донации рекомендуется легко позавтракать. Для участия в акции необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

Акция будет проходить по будним дням, с 8 до 13 часов, до 28 декабря включительно.