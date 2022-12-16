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НовостиОбщество16 декабря 2022 7:03

В Калининграде стартовала предновогодняя донорская акция

Сдать свою кровь можно по будням до 28 декабря включительно
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

На станции переливания крови (Калининград, улица Чкалова, 29) началась донорская акция, посвященная предстоящему празднованию Нового года и Рождества.

- Дарить свою кровь в эти дни – традиция во многих странах мира, - объяснили в пресс-службе правительства области. - В России акция «С Новым годом! Служба крови» проводится с 2013 года.

Участников мероприятия ждут праздничные поздравления и угощения от спонсоров. Стать донором может любой желающий старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству крови. Важно! За двое суток до кроводачи нельзя употреблять алкоголь, а накануне есть жирную, соленую, острую пищу. В день донации рекомендуется легко позавтракать. Для участия в акции необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

Акция будет проходить по будним дням, с 8 до 13 часов, до 28 декабря включительно.