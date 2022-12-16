Калининградца будут судить за 18 прописанных иностранцев

Где на самом деле проживали и что делали прописанные у него гости области - калининградца не интересовало. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Решив немного подзаработать, счастливый обладатель домика в СНТ «Железнодорожник» начал активно прописывать (за деньги, разумеется) у себя иностранцев - с января по ноябрь текущего года зарегистрировал аж 18 тел. Которые, понятное дело, фактически по указанному адресу не проживали. «Терроризм? Не-а, не слышал!»

Как результат - органами дознания ОМВД России по Московскому району Калининграда в отношении 49-летнего гостеприимца возбуждено уголовное дело. И его фигурант теперь может заработать себе до 3 лет «зоны».