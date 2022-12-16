Не оплативший 162 штрафа ГИБДД калининградец лишился «Мерседеса»

. Фото: Служба судебных приставов

Житель Славского района получил 162 штрафа за нарушение правил дорожного движения, однако 139 тысяч рублей в пользу государства отдавать не спешил.

Мужчина уклонялся от исполнения требований судебных приставов и скрывал движимое имущество. Поэтому его «Мерседес» был объявлен в исполнительный розыск.

Автоинспекторы остановили разыскиваемую машину на одной из калининградских улиц и оперативно уведомили об этом приставов, которые выехали на место и произвели арест имущества должника. Владелец автомобиля отказался погасить задолженность на месте, поэтому «Мерседес» был изъят и препровожден на специализированную стоянку.

Через 10 дней начнется процедура оценки и передачи имущества должника на реализацию. Чтобы вернуть автомобиль, мужчине придется не только погасить задолженность, но и оплатить исполнительский сбор в 140 тысяч рублей, назначенный за неисполнение требований исполнительных документов в установленные сроки.