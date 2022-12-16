В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 16 декабря нет света, воды и тепла

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 16 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 24 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

ул. Пролетарская 111,90-92

проезд Озерный 2

ул. Проф. Баранова 2

ул. Черняховского 17, 58-72

ул. У.Громовой 1 (гимназия №6),1а,3-13а

бул. Л. Шевцовой 29а

ул. Печатная 11-41, 41а, 43 (д/сад №124), 45, 47,51,2-24

ул. П. Морозова 96,96а,96к2

ул. П. Морозова 96,96а,96к2

ул. Д. Донского 23,27(областная детская больница)

ул. Коломенская 11-23а,31-33,18-38

ул. Каштановая аллея 21, 23,25,33, 33а,37,24,28-38

ул. Кутузова 23-33а,20,22,26,32

ул. Бородинская 22-26а,23,25

пр-кт Победы 27

ул. Огарёва 29а,36

ул. Чапаева 19

ул. Нахимова 2,6

пер. Каштановый 3б

с 11:00 до 16:00 - по адресам:

ул. Коммунистическая 79а-105,109,60-92а,98,100

ул. Печатная 57а

ул. Ставропольская 1а,9-23,2-4,10-16,22-24

ул. Невельская 1-15,2-20а

ул. Красная 257-269,272-290.

Отключение холодного водоснабжение запланировано с 10:00 до 15:00 часов на ул. Подп. Емельянова 280г.

Отключение теплоснабжения запланировано с 10:00 до 15:00 на ул. Черняховского 58-72.