Калининградский конькобежец вызван в состав сборной России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Национальная сборная прилетела на третьи Российско-Китайские молодежные зимние игры. На спортивных объектах провинции Цилинь в Китае с 14 по 20 декабря пройдут старты по лыжным гонкам, фигурному катанию, горнолыжному спорту, сноуборду, кёрлингу, фристайлу, конькобежному спорту и шорт-треку.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в состав 15 сильнейших молодых представителей шорт-трека был вызван воспитанник калининградского конькобежного спорта Илья Толпыго. Призер разнообразных национальных соревнований и победитель юниорского Кубка Европы 2019 года выступит в Китае впервые, попав в число 103 спортсменов российской делегации.

III Российско-Китайские молодёжные зимние игры приурочены к году российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта.