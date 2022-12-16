Калининградские студенты получили денежные призы от Tele2 за лучшие бизнес-идеи

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Tele2 подвела итоги кейс-чемпионата в Калининградском государственном техническом университете (КГТУ). Авторы лучшей бизнес-идеи для телекоммуникационной сферы получили грант в 50 000 рублей.

На кейс-чемпионат Tele2 в рамках проекта «Поколение зумеров» в КГТУ заявилось 6 команд. В течение месяца участникам предстояло разработать проект: придумать неочевидные сервисы для абонентов мобильного оператора, либо предложить способы борьбы с кибермошенничеством. Во время работы над своими проектами ребята имели возможность проконсультироваться как с представителями оператора, так и с модераторами от университета, которые были закреплены за каждой командой.

На финальной защите проекты студентов оценивали эксперты оператора и преподаватели КГТУ. В частности, компанию Tele2 в жюри представлял директор калининградского филиала оператора Максим Замахин. На суд жюри представили идеи по использованию машинного обучения в качестве инструмента защиты от кибермошенничества, рассмотрели возможности технологии цифровой подписи. По итогам презентаций и обсуждения проектов экспертный совет назвал лучшей работу команды «Три богатыря». Кирилл Веселовский, Егор Старостин и Дмитрий Плютов рассмотрели перспективы технологии SIM-карты в различных сферах экономики: ЖКХ, IoT, медицине, экологии и других. Они предложили несколько вариантов сервисов, которые будут востребованы в ближайшие 5 – 10 лет. Победители получили от компании Tele2 грант в 50 000 рублей.

Максим Замахин, директор калининградского филиала Tele2:

«В Tele2 внимательно смотрят за лучшими мировыми практиками, реализуют собственные инновационные проекты. Нынешние студенты вскоре станут определять востребованность тех или иных услуг. Поэтому нам всегда интересно взглянуть на собственные продукты глазами молодежи, что площадка кейс-чемпионата и позволяет сделать. Молодым людям, в свою очередь, проект дает возможность попробовать себя в решении реальных бизнес задач, услышать мнение экспертов и получить финансовую поддержку».

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