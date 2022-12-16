В Калининграде задержали серийного похитителя телефонных кабелей

В Калининграде задержали жителя Гвардейского района, который занимался кражами телефонных кабелей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 21-летний мужчина проник в коммуникационный колодец на Московском проспекте, вырезал оттуда 360 метров телефонного кабеля и сдал его на металлолом.

Также была установлена причастность молодого человека к хищению 60 метров кабеля из коммуникационного колодца на улице 9 Апреля. Кроме того, он срезал 125 метров телефонного кабеля на улице Брамса. Общая сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела.